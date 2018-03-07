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Новости Нижнего Тагила

Обворовавшая хоккеистов женщина пришла с повинной в полицию Екатеринбурга (ФОТО)

7 марта 2018, 06:35Добавить новость
деньги,Екатеринбург,кража,полиция,розыск,Свердловская область,уголовное дело,хоккей,Верхняя Пышма,беременность
Полиция Верхней Пышмы в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила личность женщины, подозреваемой в краже имущества хоккейной команды из Екатеринбурга. Полицейские убедили девушку явиться с повинной и сознаться в совершенном преступлении.

25 февраля во время матча в финале Кубка Пышмы у игроков хоккейной команды «Екатеринбург-2» украли мобильные телефоны и кошельки. На записях с видеокамер полицейские увидели, что в раздевалку к спортсменам зашла женщина и пробыла там около 10 минут.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Верхней Пышмы установила личность подозреваемой в краже. Ею оказалась жительница уральской столицы по имени Мария. Правоохранители убедили девушку явиться в полицию Екатеринбурга с повинной.

«В краже у спортсменов она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны успела сбыть. По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Российской Федерации»,  рассказал журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


Так как девушка находится на последних месяцах беременности, то с неё была взята подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.


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Фото: Пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области
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