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Новости Нижнего Тагила

Праздничное мероприятие для педагогов состоялось в ГДДЮТ Нижнего Тагила (ВИДЕО)

7 марта 2018, 22:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,работа,школа,педагоги

В честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня для педагогов провели праздник «23+8» в нижнетагильском городском Дворце детского и юношеского творчества.

Педагогов, директоров и председателей профсоюзных комитетов чествовали 6 марта в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Со сцены педагогов поздравили замглавы администрации Валерий Суров и начальник управления образования Игорь Юрлов.

На учителях лежит большая ответственность, потому что мы имеем дело с тем, что для родителей самое дорогое, самое святое — с детьми, — с такими словами выступила перед педагогами народный учитель РФ, преподаватель 61 школы Татьяна Игошина.

 

На торжественном мероприятии отметили, что педагог — это больше чем работа, это настоящее призвание.

Сегодня в образовательной системе Нижнего Тагила работают 10 тысяч женщин и 400 мужчин, передает «Тагил-ТВ».

Видео «Тагил-ТВ»
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