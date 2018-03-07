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Новости Нижнего Тагила

Проект «умного города» в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025 получил одобрение президента

7 марта 2018, 00:25Добавить новость
город,Екатеринбург,Путин,Свердловская область,строительство,ЭКСПО-2025,президент,куйвашев
Во время визита в Екатеринбург Владимиру Путину был представлен проект «умного города», который будет создан в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2025. Президент ознакомился с концепцией проекта и одобрил его.

6 марта во время визита Владимира Путина в столицу Свердловской области глава региона представил проект создания «умного города», который будет реализован в рамках заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

Новый район с передовыми технологиями организации городского пространства появится на берегу Верх-Исетского пруда на площади 555 гектаров. Глава государства одобрил проект «умного города» и назвал место для его строительства «хорошим».

Как сообщает Ura.ru, глава Свердловской области назвал ЭКСПО-2025 импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни.

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