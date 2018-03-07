Сбивший насмерть пенсионерку водитель из Берёзовского получил 3,5 года колонии

6 марта Берёзовский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который находился за рулём внедорожника, въехавшего в хлебный киоск в октябре 2017 года. Тогда в результате ДТП погибла бабушка, которая покупала в киоске хлеб.



Суд приговорил водителя к 3,5 годам заключения в колонии-поселении и штрафу в размере 400 тыс. рублей, сообщает «Уралинформбюро».