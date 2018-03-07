Сбивший насмерть пенсионерку водитель из Берёзовского получил 3,5 года колонии
7 марта, 11:35Общество
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Закончилось рассмотрение уголовного дела против 33-летнего жителя Берёзовского, который в октябре 2017 года врезался на машине в хлебный киоск и сбил насмерть 72-летнюю бабушку. Мужчину приговорили к заключению в колонии-поселении и штрафу.
6 марта Берёзовский городской суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который находился за рулём внедорожника, въехавшего в хлебный киоск в октябре 2017 года. Тогда в результате ДТП погибла бабушка, которая покупала в киоске хлеб.
Суд приговорил водителя к 3,5 годам заключения в колонии-поселении и штрафу в размере 400 тыс. рублей, сообщает «Уралинформбюро».
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