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Новости Нижнего Тагила

Тагильское ООО «ТСК» выплатило работникам 1,5 млн после возбуждения уголовного дела

7 марта 2018, 21:00Добавить новость
город,деньги,Нижний Тагил,суд,уголовное дело,долг,работники,зарплата
Уголовное дело в отношении ООО «ТСК» в Нижнем Тагиле было прекращено. Директор предприятия возместил сотрудникам ущерб в 1,5 млн рублей и раскаялся в содеянном.

В Нижнем Тагиле прекращено уголовное дело в отношении промышленного предприятия, руководитель которого задолжал своим работникам около 1,5 млн рублей.

Напомним, с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года ООО «ТагилСтальКонструкция» частично не выдавало 19 своим сотрудникам заработанные деньги. После того, как следователи начали работу по уголовному делу, директор начал возмещать работникам долги по зарплате.

По данным Следственного комитета РФ по Свердловской области, сейчас уголовное дело прекращено. В ведомстве пояснили, что мужчина раскаялся, ранее не привлекался к ответственности за подобные проступки и полностью возместил ущерб.

 
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