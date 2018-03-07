Центры опережающей профподготовки могут появиться в России по поручению Путина

По мнению Путина, обучение профессии должно вестись на передовой учебной и производственной базе, где будет задействовано лучшее оборудование. Помимо студентов в центрах будут переподготавливать преподавателей, а также повышать квалификацию работающих граждан.

Центры будут полезны для школьников: они смогут выбрать для себя профессию в условиях ранней профориентации.

Главной оценкой нововведения станет то, как выпускники ссузов будут показывать свои умения на практике. По мнению Путина, здесь важна прозрачная оценка компетенций, к примеру, проведение демонстрационного экзамена.

Система будет работать, основываясь на кадровых потребностях региона. Благодаря центрам, выпускники получат гарантии трудоустройства, передает «ТАСС».