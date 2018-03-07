Владимир Путин пообщался с работниками УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Главу государства сопровождали министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также полпред президента в УрФО Игорь Холманских.



Александр Потапов рассказал президенту РФ о технике УВЗ, а также о самой корпорации. Путину продемонстрировали зерновоз, вагон-цистерну для газа, а также трамвай, который очень понравился президенту. Помимо этого цистерны, произведенные в цехах предприятия, получили одобрение президента: он назвал их красивыми и многофункциональными.



Во время экскурсии Владимир Путин пообщался с сотрудниками предприятия. В частности, свой вопрос о проблеме укрупнения вузов и текучке молодёжи из города задал директор по персоналу Константин Захаров.





Это были фирмы «Рога и копыта» по выдаче документов. Человек, окончив вуз, приходил на работу, и его необходимо было переучивать, -- сказал президент о закрытии вузов и филиалов.

Он добавил, что вопрос будет обсуждаться в этот же день, но позднее.

Фото: пресс-служба УВЗ



Кроме того, проблему экологии и качества тагильской воды озвучила Марина Ромазанова из медсанчасти предприятия. Владимир Путин прокомментировал:

Да, я знаю, что есть такая проблема. Уже в 2018 году начнет действовать программа по очистке воды совместно с иностранными партнерами. Если я не ошибаюсь, выделено 23 млрд рублей, и уже в этом году начнутся работы по этому направлению. По экологической обстановке в городе тоже есть положительные изменения. С 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому все предприятия должны перейти на лучшие доступные технологии с понижением различного роды выбросов. Уверен, результат будет.



Другой сотрудник – молодёжный лидер сборочного цеха Олег Белоусов – попросил президента о содействии при строительстве легкоатлетического крытого манежа.