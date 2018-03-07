Жители Нижнего Тагила массово жалуются на фирму по строительству бань

Жители Нижнего Тагила оставляют жалобы в социальной сети «ВКонтакте» на ИП Князев. Контора работает на местном рынке с 2001 года и занимается малоэтажным строительством. Чаще всего люди просят возвести бани на приусадебных участках. Вот только оговоренные сроки соблюдаются не всегда.

Часов не наблюдают

Тагильчанка Виктория пожаловалась на деятельность ИП Князева Д.В. в сообществе «Черный список Тагила», рассказав читателям свою историю сотрудничества с конторой. В августе прошлого года женщина заключила с руководителем фирмы Игорем Фроловым договор на строительство бани. Общение происходило в офисе, расположенном в офисном здании №12 по проспекту Вагоностроителей.





В документе указано, что все строительные работы должны быть окончены до 22 октября 2017 года. Однако до сих пор, по словам хозяйки, на участке залит лишь фундамент.

Часть денег заказчик передал конторе при заключении договора. Позже второй транш был передан для закупки бруса.

И все! В ИП Фролов каждый день обещают, что лес рубят, построим, -- пишет Виктория.

Как выяснилось, женщина не единственная, кто недоволен работой ИП. После данного сообщения тагильчане стали массово жаловаться на деятельность Игоря Фролова.





Леса нет, дороги плохие

Схожая история у жительницы Нижнего Тагила Евгении. Согласно договору, который женщина заключила с конторой, работы по возведению бани на участке ее семьи должны были начаться 15 мая 2017 года. Все работы должны были завершиться к середине лета.





Однако специалисты Фролова, по словам Евгении, начали работать только в августе – тогда был залит фундамент, возведены стены, а также смонтирована кровля бани. Клиенты изначально хотели заказать еще и дополнительный предбанник. Но от этой затеи пришлось отказаться.





С момента заключения договора прошло 10 месяцев, и семья Евгении до сих пор ждет окончания работ.

Нам говорят, что леса нет, что плохие дороги и машина проехать не может. Наша баня 3 на 3 метра обошлась в 114 тысяч рублей. Все работы мы оформили в рассрочку. Ждем окончания работ, -- рассказывает Евгения.

Некоторые клиенты строительной фирмы предпочитают не ждать, когда рабочие приедут и закончат оплаченные работы, а идут жаловаться в компетентные органы.

Мы обратились в тагильское общество по защите прав потребителей. ИП, узнав в об этом, все же завершило строительство, но нервов они нашей семье попортили немало, -- говорит еще одна клиентка Татьяна.



Договор с фирмой женщина подписала еще в начале сентября 2016 года. Тогда же должны были начаться работы по возведению бани. В документе было прописано три денежных транша: по 70, 50 и 30 тысяч рублей.

Сначала мы им отдали 70 тысяч рублей, после чего они залили фундамент. И все. Работы прекратились под разными предлогами – нет леса, рабочие заняты. Тогда мы обратились к специалистам из общества защиты прав потребителей. После этого работы возобновились, -- говорит Татьяна.

В итоге баню вместо оговоренного в документе ноября достроили только в январе. Клиенты вынуждены были пойти на «хитрость» и платить за работу по факту, так как доверия фирме уже не было.

Строили нормальные ребята. Они сами жаловались, что им не всегда вовремя платят деньги. Поэтому, когда мы поехали отвозить оставшуюся сумму, они тоже приехали туда (проспект Вагоностроителей), чтобы получить заработанные деньги. К строителям у нас претензий нет – они работают нормально. Все претензии были к руководству конторы, -- рассказывает Татьяна.

Братья по бизнесу

Часть пострадавших от деятельности конторы Фролова говорит, что увидели объявление о фирме на сайте AVITO.ru. Обращение к руководству сайта по поводу мошеннических действий компании ни к чему не привело. Объявление никто не заблокировал.





По словам Татьяны, на сайте объявлений контора значится как ИП Князев Д.В., но договор заключается с Игорем Фроловым, а «отфутболивает» клиентов по телефону – некий Александр.





Объявление действительно до сих пор присутствует на сайте.

ИП Князев Дмитрий Владимирович предлагает услуги по строительству бань из бруса зимнего леса. Возможно изготовление по индивидуальным размерам. Работаю по договору. На все работы даю гарантию, -- говорится в объявлении.

Однако в самой конторе говорят, что договор оформляется на ИП Князева.

Договор заключается на ИП Князева. Нет, с Фроловым я не сотрудничаю, -- написал представитель ИП.



Подкупила цена

Жительница Нижнего Тагила Наталья после заключения договора с конторой провела собственное небольшое расследование по деятельности фирмы. По ее словам, в интернете контора действительно представлена как ИП Князев Дмитрий Владимирович. Этот человек, по словам клиентки, проживает в Екатеринбурге, где держит несколько торговых точек. Игорь Фролов, говорит собеседница редакции, является его братом, он живет в Нижнем Тагиле и занимается малоэтажным строительством.

Объявление на AVITO.ru стоит на него, но подписывает все Фролов. Это его брат, у обоих есть печати ИП. Офис Фролова находится на ул. Вагоностроителей, 12, -- рассказывает Наталья.

Ее история схожа с уже описанными: сначала – заключение договора на строительство бани, позже – нарушение сроков строительства по множеству причин, замена материала.

В итоге я написала заявление в полицию, следователь сказала мне, что Фролов был вызван на допрос, где заявил, что у него есть проблемы с поставкой леса. Мы хотели расторгнуть с ними договор с возвратом суммы за невыполненные работы. После этого пошел сдвиг: на следующий день нам завезли брус, но потом снова все заглохло. Фролов сказал, что у него много рабочих бригад, но часть из них ушла в запой и от него теперь ничего не зависит. Я ответила, что, если он подрядчик, значит нужно выполнять работу. Далее нам поставили брус, но начались проблемы с лагами и досками, которые не напилили вовремя. Тогда я сказала – больше ничего не нужно, обсчитываем сумму за выполненные работы, -- говорит клиентка ИП.







Сначала Фролов категорически отказался возвращать деньги, после чего на объект привезли доски и выполнили часть работ, сообщает клиентка. Далее начались проблемы с установкой дверей и окон. В этот момент Наталья в ультимативной форме потребовала вернуть неотработанную сумму и сдать объект. Деньги Фролов в итоге вернул.

Объявление, как и другие клиенты горе-конторы, я увидела в интернете, оно там и сейчас есть. Подкупила цена, -- заключает Наталья.

Деньги потерял, лес подорожал

Сама контора, судя по информации в интернете, работает с 2001 года. Положительных отзывов о ней найти не удалось. Виктория перед заключением договора поинтересовалась деятельностью ИП в соседних офисах, где ей ответили, что работают эти люди здесь давно.

Договор заключили официально, проплатили часть суммы, потом они поставили нам фундамент, позвонили. Мы приехали, отдали еще часть денег, чтобы они поставили сруб под крышу. Оставшуюся меньшую часть денег нужно было отдать при приеме бани, -- рассказывает Виктория.

После этого рабочие поставили шесть венцов сруба и уехали. Сам Фролов объяснил задержку в строительстве тем, что потерял деньги, к тому же подорожал лес. Сославшись на большие проблемы мужчина все-таки пообещал достроить объект.

Сейчас с ним разговаривала, он пояснил, что мы заказали брус из сосны, а с сосной всегда проблемы. Обиделся, что я выставила про него информацию, сказал, что если он обещал мне, то сделает баню. Но веры нет, -- говорит клиентка, отметив, что нескольким ее знакомым Фролов построил объекты в установленный срок.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт обращения одной из клиенток ИП Князева в органы правопорядка, однако сообщили, что уголовное дело заведено не было из-за отсутствия факта целенаправленного мошенничества. Пострадавшим гражданам стражи порядка посоветовали обращаться в отдел полиции, либо подавать иск в суд.



