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5,8 млрд рублей будут направлены на поддержку уральских детей-сирот в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kid 1241817 340

5,8 млрд рублей будут направлены на поддержку уральских детей-сирот в 2019 году

Сегодня, 13:02ОбществоФото: pixabay.com
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