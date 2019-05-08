5,8 млрд рублей будут направлены на поддержку уральских детей-сирот в 2019 году
В Свердловской области в 2019 году объем средств, направленных на защиту и поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет увеличен до 5,8 млрд рублей.
Среди задач по поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которые обозначил губернатор региона Евгений Куйвашев, социализация выпускников детских домов, предоставление им жилья и помощи семьям, которые берут ребенка из детского дома. По мнению главы Среднего Урала, необходимо помочь детям адаптироваться к самостоятельной жизни, определить пути их дальнейшей реализации.
На заседании правительства Куйвашев поручил министерству образования и молодежной политики совместно с министерством социальной политики контролировать данный вопрос.
Кроме того, губернатор обратил внимание на качество предоставляемого воспитанникам детских домов жилья. Он поручил главам муниципалитетов лично контролировать этот вопрос.
По результатам заседания, министерству социальной политики также необходимо продумать комплекс мер по популяризации семейного воспитания. На встрече был представлен опыт реализации проекта социализации сирот в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде.
В 2019 году 90,5% детей из детских домов и социальных приютов взяты под опеку. Как следствие денной статистики, в 2019 году в Свердловской области осталось 83 детских дома, в 2013 году их было 120, сообщает департамент информполитики Свердловской области.