5,8 млрд рублей будут направлены на поддержку уральских детей-сирот в 2019 году

Среди задач по поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, которые обозначил губернатор региона Евгений Куйвашев, социализация выпускников детских домов, предоставление им жилья и помощи семьям, которые берут ребенка из детского дома. По мнению главы Среднего Урала, необходимо помочь детям адаптироваться к самостоятельной жизни, определить пути их дальнейшей реализации.

На заседании правительства Куйвашев поручил министерству образования и молодежной политики совместно с министерством социальной политики контролировать данный вопрос.

Кроме того, губернатор обратил внимание на качество предоставляемого воспитанникам детских домов жилья. Он поручил главам муниципалитетов лично контролировать этот вопрос.

По результатам заседания, министерству социальной политики также необходимо продумать комплекс мер по популяризации семейного воспитания. На встрече был представлен опыт реализации проекта социализации сирот в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде.