Дело тагильчанина Станислава Головко передадут в областной суд на следующей неделе

Приговор троим полицейским огласили еще 10 декабря 2018 года – Егора Ялунина, Анатолия Быкова и Дмитрия Панова признали виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и назначили наказание до 3,5 лет тюрьмы. Изначально их обвиняли по двум статьям, но судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Анна Пфейфер признала, что следствием предоставлено недостаточно доказательств по обвинению силовиков в причинении тяжких телесных повреждений погибшему (ст. 111 ч. 4 УК РФ).

7 марта оперативников этапировали из СИЗО при ИК-13 в следственный изолятор Камышлова, рассказали корреспонденту TagilCity.ru родственники обвиняемых.

Мы буквально накануне общались с сыном на краткосрочном свидании, а вчера узнали, что парней отправляют в Камышлов. Позвонили в ИК и выяснили, что их переводят в связи с переполненностью следственного изолятора. Якобы уведомления о переводе родственникам уже выслали по почте.

С момента оглашения приговора по делу Станислава Головко прошло уже три месяца. Такими сроками и неопределённостью не довольны и обвиняемые, и потерпевшие. Сестра погибшего Екатерина рассказала в беседе с журналистом TagilCity.ru, что уже написала жалобу на председателя Ленинского райсуда.

Это же вообще уму не постижимо, сроки абсурдные. Я уже в область на председателя суда жалобу написала. Судья мне на руки не выдаёт копию протокола,говорит Екатерина Головко.

В прокуратуре Дзержинского района говорят, что дело только сейчас передадут в область из-за большого количества замечаний на протокол заседания.

Мы замечания на протокол не писали – это сделали другие стороны процесса. Наше ведомство только подготовило апелляцию на приговор суда,сообщил TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила волокиту передачи дела в Екатеринбург также объяснили тем, что на вердикт и протоколы слушания поступило слишком много жалоб и дополнений.