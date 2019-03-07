Дипломат украинского консульства в Екатеринбурге подозревается в нарушении этики

Сотрудник консульства Александр Сироштан занимается вопросами благополучия граждан Украины, отбывающих наказание в колониях на территории Свердловской области. Также дипломат ведет прием граждан и взаимодействует с ГУ ФСИН.

Недавно на его странице в соцсети были замечены репосты записей, в которых в пренебрежительной форме транслируется недоверие к власти РФ, а также репосты записей на политическую тематику, которые очевидцы оценивают как «на грани».

На записи обратил внимание блогер Сергей Колясников, он обратился в МИД с просьбой рассмотреть вопрос о выдворении дипломата за пределы России.

Считаю подобные оскорбительные выходки недопустимыми, прошу принять соответствующие меры к выдворению дипломата Сироштана из России,написал Колясников.