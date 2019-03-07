Глава «Россетей» принял участие в запуске Прегольской ТЭС

Для новой ТЭС специалистами входящего в группу «Россети» предприятия «Янтарьэнерго» было проложено свыше 75 километров линий электропередачи, установлено более 300 опор для них. Кроме этого, реконструированы три подстанции 300 кВ: «Советск» на востоке области, а также «Центральная» и «Северная» в Калининграде. Все это обеспечивает схему выдачи необходимой мощности для Прегольской ТЭС, сообщают “Новые известия”.

По словам Ливинского, совместные усилия энергетиков по созданию новой теплоэлектростанции обеспечили гарантии качества и надежности электроснабжения Калининградской области. Теперь регион сможет не только укрепиться в качестве эталонной энергетической системы, но и расширить возможности для развития производства и создания новых рабочих мест.

Во время строительства Прегольской ТЭС применялись современные цифровые технологии и самые передовые решения, что сделало эффективной и отказоустойчивой всю энергосистему.