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Глава «Россетей» принял участие в запуске Прегольской ТЭС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава «Россетей» принял участие в запуске Прегольской ТЭС

Сегодня, 18:04ОбществоФото: rosseti.ru
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