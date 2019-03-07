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Лучшая свердловская доярка получила легковой автомобиль из рук губернатора Куйвашева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лучшая свердловская доярка получила легковой автомобиль из рук губернатора Куйвашева

Сегодня, 08:00ОбществоФото: instagram.com/evgenykuyvashev/
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