Лучшая свердловская доярка получила легковой автомобиль из рук губернатора Куйвашева

6 марта сотрудница ООО «Новопышминское» Наталья Цепелева получила в награду за эффективные показатели труда легковой автомобиль «ВАЗ». Об этом стало известно из Instagram-аккаунта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который поздравил женщину и вручил ключи от машины.

Это традиция: каждый год мы чествуем лучших сотрудников этой сферы. И каждый год растут показатели. Сейчас молочная продуктивность по стаду в регионе в среднем составляет 7484 килограмма молока. В «Новопышминском», где работает Наталья Ивановна, — 10157 килограммов. Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по производству молока. Во многом — именно из-за опыта, профессионализма и трудолюбия сотрудников сельскохозяйственных предприятий. Спасибо им за свежее молоко на наших столах,написал губернатор под фотографией с торжественного награждения.