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Многодетные семьи в Нижнем Тагиле могут получить 200 тыс. вместо земельных участков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетные семьи в Нижнем Тагиле могут получить 200 тыс. вместо земельных участков

Сегодня, 20:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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