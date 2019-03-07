Новый глава Росприроднадзора продолжила кадровые «чистки»

Прошлые «достижения» глав управлений Росприроднадзора в ЯНАО Сергея Попова и в ХМАО Александра Федяева в ХМАО известны министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину. Он столкнулся с ними еще во время работы на Севере. Один из этих чиновников уже получал предупреждение от главы Минприроды, однако проигнорировал его и выводов для себя не сделал.

А в начале февраля 2019 года новый глава Росприроднадзора также вынесла чиновникам «последнее китайское предупреждение».

О возможных кадровых чистках в управлении Росприроднадзора в ЯНАО стали говорить еще в сентябре 2018 года. Тогда глава регионального ведомства получил выговор по результатам проверки, инициированной Минприроды. В октябре чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Но в Москве по нему решения не было принято.

Сергея Попова подозревают в лоббировании интересов столичного предприятия «Экосистема», которое получило многомиллионные контракты на утилизацию шламовых отвалов на месторождениях компаний ТЭК. От региональных нефтегазовых компаний в ЯНАО стали поступать жалобы на то, что чиновник лично следил за тем, чтобы контракты заключались именно с этой компанией.

Исполняющий обязанности главы Росприроднадзора в ХМАО Александр Федяев, который возглавил ведомство не так давно, также подозревается в том, что продвигает интересы определенных компаний.

Занявшая несколько месяцев назад пост главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поддержала тренд, заданный Дмитрием Кобылкиным. за несколько недель Радионова не только вникла во все рабочие вопросы, но и пообещала продолжать кадровые чистки. В феврале чиновники из ЯНАО и ХМАО получили «последе китайское предупреждение», сообщает Znak.com. Тогда же она подвергла критике систему работы вверенного ей ведомства и потребовала в короткие сроки исправить ее. Радионова пообещала, что не допустит, чтобы в Росприроднадзоре кто-то работал спустя рукава.