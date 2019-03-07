Певица Вера Брежнева встретится с ВИЧ-активистами в Екатеринбурге

Во время встречи Брежнева пообщается с ВИЧ-инфицированными, обсудит их проблемы, расскажет о своей миссии и о том, какую помощь она оказывает людям с диагнозом ВИЧ.

Также певица ответит на вопросы общественников и журналистов.

6 марта Брежнева должна была провести встречу с ВИЧ-активистами в Кургане, в этот день планировалось участие певицы в круглом столе по вопросам СПИДа, однако от участия в мероприятии знаменитость отказалась. Вместо этого она без прессы встретилась с ВИЧ-положительными женщинами Зауралья, пишут «Ведомости-Урал».