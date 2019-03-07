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Певица Вера Брежнева встретится с ВИЧ-активистами в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Певица Вера Брежнева встретится с ВИЧ-активистами в Екатеринбурге

Сегодня, 09:17ОбществоФото: Скриншот клипа Веры Брежневой
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