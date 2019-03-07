Предприятие в Ивделе после ареста автопарка погасило долг по зарплате в 1,8 млн руб.
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Предприятие в Ивделе выплатило долг по зарплате 45 работникам после ареста автопарка.
Установлено, что автотранспортное предприятие в Ивделе, занимающиеся пассажирскими перевозками, задолжало 45 своим сотрудникам заработную плату за 3 месяца. Общая сумма задолженности составила 1,8 млн рублей.
Судебными приставами были арестованы счета предприятия, а также автопарк, состоящий из пассажирских автобусов. После этого предприятие погасило задолженность по заработной плате в полном объеме, сообщает УФССП по региону.
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