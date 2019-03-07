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Сотрудница ГИБДД Нижнего Тагила - о «мужской профессии», спасенных жизнях и страхах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудница ГИБДД Нижнего Тагила - о «мужской профессии», спасенных жизнях и страхах

Сегодня, 14:43ОбществоКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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