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В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Сегодня, 10:18ОбществоФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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