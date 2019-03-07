В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

В 21:10 14-летний уралец переходил дорогу, когда на него был совершен наезд. В результате ДТП несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом малой берцовой кости.

По неподтвержденным данным, водитель был за рулем автомобиля марки Nissan Sunny. Он был одет в куртку серого цвета с капюшоном и темные брюки.

Также сотрудники ГИБДД ищут водителей автомобилей ZAZ Chance, темного Chevrolet Lanos и белого Hyundai Solaris, которые в момент наезда проезжали мимо.