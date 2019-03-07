Владислав Пинаев пригласил выступить на Дне города в Нижнем Тагиле «Хор Турецкого»
Сегодня, 09:52ОбществоАнна ГригорьеваФото: Личная страница Владислава Пинаева в Instagram
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригласил выступить «Хор Турецкого» на Дне города. Об этом глава города сообщил у себя на странице в Instagram.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Владислав Пинаев рассказал, что основатель коллектива Михаил Турецкий после выступления 1 марта в Нижнетагильском цирке отметил высокий уровень площадки для выступления.
Также мэр города сообщил о том, что возможно «Хор Турецкого» выступит на Дне города в 2019 году:
Пригласил артистов выступить на Дне города в Нижнем Тагиле. Если позволит плотный график коллектива, то есть вероятность услышать маэстро Турецкого вновь на нашей открытой городской площадке.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей