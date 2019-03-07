Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Владислав Пинаев пригласил выступить на Дне города в Нижнем Тагиле «Хор Турецкого»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 1

Владислав Пинаев пригласил выступить на Дне города в Нижнем Тагиле «Хор Турецкого»

Сегодня, 09:52ОбществоАнна ГригорьеваФото: Личная страница Владислава Пинаева в Instagram
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах