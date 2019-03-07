Владислав Пинаев пригласил выступить на Дне города в Нижнем Тагиле «Хор Турецкого»

Владислав Пинаев рассказал, что основатель коллектива Михаил Турецкий после выступления 1 марта в Нижнетагильском цирке отметил высокий уровень площадки для выступления.

Также мэр города сообщил о том, что возможно «Хор Турецкого» выступит на Дне города в 2019 году: