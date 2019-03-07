Взрывные работы будут проводиться на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:10ОбществоФото: pixabay.com
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10 марта в 8:00 на шахте «Естюнинская» ОАО ВГОК будет произведен массовый взрыв по отбойке руды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Взрывные работы будут вести с применением современных технологий в соответствии с графиком производства взрывных работ на 2019 год. Сейсмическое воздействие на здания и сооружения будет снижено за счет разделения взрыва на 13 ступеней замедления. Возможен небольшой сейсмический толчок.
Ответственный руководитель взрывных работ находится в диспетчерской шахты, телефон 495-459, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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