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Взрывные работы будут проводиться на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Coal 1626368 340

Взрывные работы будут проводиться на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:10ОбществоФото: pixabay.com
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