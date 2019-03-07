Взрывные работы будут проводиться на шахте «Естюнинская» в Нижнем Тагиле

Взрывные работы будут вести с применением современных технологий в соответствии с графиком производства взрывных работ на 2019 год. Сейсмическое воздействие на здания и сооружения будет снижено за счет разделения взрыва на 13 ступеней замедления. Возможен небольшой сейсмический толчок.