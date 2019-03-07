Женская колония в Краснотурьинске будет проверена по доводам общественников
Сегодня, 08:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Свердловской области организовала проверку в ИК-16 в Краснотурьинске на предмет противоправных действий по доводам представителей общественности.
Сотрудники прокуратуры выехали в исправительную колонию. Изучаются видеоматериалы, на которых осужденные рассказывают о нарушениях их прав. Речь идет о ненадлежащих условиях и порядке отбывания наказания в ИК. Сообщений о применении к осужденным пыток, насилия или других противоправных действий не поступало. В колонии одновременно содержатся 400-430 женщин.
В 2018-2019 годах в колонии были выявлены нарушения бытовых и санитарных условий содержания заключенных, недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства и несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей