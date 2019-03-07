Женская колония в Краснотурьинске будет проверена по доводам общественников

Сотрудники прокуратуры выехали в исправительную колонию. Изучаются видеоматериалы, на которых осужденные рассказывают о нарушениях их прав. Речь идет о ненадлежащих условиях и порядке отбывания наказания в ИК. Сообщений о применении к осужденным пыток, насилия или других противоправных действий не поступало. В колонии одновременно содержатся 400-430 женщин.