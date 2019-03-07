Житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство отца
Суд приговорил 28-летнего жителя Екатеринбурга к 11 годам колонии за убийство.
Мужчина схватился за нож во время застолья. Родственники распивали алкоголь, и между ними возник конфликт. В итоге 28-летний житель Екатеринбурга ударил своего отца ножом 57 раз.
После совершения преступления злоумышленник закрыл на ключ дверь и вышел на улицу, где встретил соседа. Мужчины сходили в магазин, после чего убийца попросил знакомого помочь открыть дверь в квартиру, так как ему это якобы это не удавалось. Он даже обратился за помощью в службу по вскрытию замков и попросил соседа снизу позвонить отцу. В это время первый сосед смог открыть дверь и увидел убитого. Заметив следы, похожие на кровь, на одежде сына пострадавшего, мужчина запретил ему входить в квартиру до приезда правоохранительных органов.
Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно задержали подозреваемого благодаря помощи граждан, своевременно предоставивших важную информацию. Орудие убийства – нож, изъят на месте происшествия, сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
В ходе расследования сотрудники СКР собрали доказательства убийства. Задержанный полностью признал свою вину. Позднее в ходе судебных разбирательств мужчина отказался от признательных показаний.
Суд признал задержанного виновным в убийстве отца и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по Свердловской области.