Житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство отца

После совершения преступления злоумышленник закрыл на ключ дверь и вышел на улицу, где встретил соседа. Мужчины сходили в магазин, после чего убийца попросил знакомого помочь открыть дверь в квартиру, так как ему это якобы это не удавалось. Он даже обратился за помощью в службу по вскрытию замков и попросил соседа снизу позвонить отцу. В это время первый сосед смог открыть дверь и увидел убитого. Заметив следы, похожие на кровь, на одежде сына пострадавшего, мужчина запретил ему входить в квартиру до приезда правоохранительных органов.