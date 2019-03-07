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Жительница аварийного дома в Ирбите 6 лет добивалась предоставления квартиры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница аварийного дома в Ирбите 6 лет добивалась предоставления квартиры

Сегодня, 13:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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