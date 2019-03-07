Жительница аварийного дома в Ирбите 6 лет добивалась предоставления квартиры
Жительница Ирбита 6 лет добивалась предоставления благоустроенного жилья для переселения из аварийного дома. Администрация муниципалитета предоставила горожанке жилье только после вмешательства прокуратуры.
Установлено, что в 2013 году заключением экспертной комиссии дом по адресу ул. Комсомольская, 49 в Ирбите признан аварийным и подлежит сносу. В соответствии с действующим законодательством, жильцам дома по указанному адресу муниципалитетом должно быть предоставлено жилье. Ирбитская межрайонная прокуратура, действуя в интересах заявительницы, обратилась в суд с требованием обязать администрацию Ирбита предоставить жилье взамен аварийного.
В соответствии с судебным решением, женщине была предоставлена комната в общежитии, однако предоставленное помещение являлось не соответствующим требованиям законодательства и не относилось к категории благоустроенных. Ирбитская прокуратура обратилась с иском в вышестоящий суд, который признал действия администрации Ирбита незаконными и обязал муниципалитет предоставить горожанке благоустроенную жилплощадь.
В результате администрацией Ирбита путем электронного аукциона проведена закупка благоустроенного жилья для предоставления заявительнице по договору соцнайма. Между муниципалитетом и горожанкой заключен договор социального найма, по которому ей предоставлена благоустроенная квартира.