На Урале ущерб от браконьеров за 2019 год составил более восьми миллионов рублей

В прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных — 189 диких копытных, шесть пушных, а также 53 птицы.

Государственные инспекторы провели более 4,5 тысяч рейдов, основной целью которых было наказание людей, занимающихся охотой незаконно. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения правил охоты и других. К административной ответственности привлекли 777 физических лиц. Нарушители получили более одного миллиона рублей административных штрафов.