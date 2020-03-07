На Урале ущерб от браконьеров за 2019 год составил более восьми миллионов рублей
Сегодня, 15:41ОбществоФото: pixabay.com
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В 2019 году на Урале браконьеры причинили ущерб лесам в общей сложности на восемь миллионов 652 тысячи рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В прошлом году жертвами браконьеров стали 248 диких животных — 189 диких копытных, шесть пушных, а также 53 птицы.
Государственные инспекторы провели более 4,5 тысяч рейдов, основной целью которых было наказание людей, занимающихся охотой незаконно. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения правил охоты и других. К административной ответственности привлекли 777 физических лиц. Нарушители получили более одного миллиона рублей административных штрафов.
За год у браконьеров было изъято 49 единиц огнестрельного оружия и 264 орудия для охоты — петли, капканы и иные приспособления. Кроме того, было заведено 76 уголовных дел, по 15-ти из которых вынесены обвинительные приговоры.
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