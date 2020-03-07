Сделали сюрприз: в Екатеринбурге спортсмену без рук и ног отремонтировали комнату

Михаил только вернулся в Екатеринбург после соревнований. Пока его не было друзья сделали ремонт в его комнате в общежитии — поменяли пол, мебель и обои.

Друзей, которые помогли Михаилу, он отметил в своей публикации. Это личный помощник Андрея Симановского Анастасия Лукичева, бывший биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин и Тимофей Жуков, депутат гордумы и директор фонда «Город без наркотиков».