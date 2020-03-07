Сделали сюрприз: в Екатеринбурге спортсмену без рук и ног отремонтировали комнату
Сегодня, 18:57ОбществоФото: личная страница в Instagram Михаила Асташова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Паралимпийскому чемпиону Михаилу Асташову из Екатеринбурга, друзья отремонтировали комнату в общежитии. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
Михаил только вернулся в Екатеринбург после соревнований. Пока его не было друзья сделали ремонт в его комнате в общежитии — поменяли пол, мебель и обои.
Друзей, которые помогли Михаилу, он отметил в своей публикации. Это личный помощник Андрея Симановского Анастасия Лукичева, бывший биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин и Тимофей Жуков, депутат гордумы и директор фонда «Город без наркотиков».
Михаил Асташов стал известен после того, как устроился на работу курьером в сервис «Яндекс.Еда», чтобы заработать на поездку в Токио на Паралимпийские игры 2020 года, но уволился после того, как вокруг его имени поднялась шумиха. Депутат Антон Шипулин раскритиковал министров, которые не пытались помочь спортсмену.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей