Свердловчан вновь предупреждают об усилении ветра

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Ночью 8 марта в отдельных районах Свердловской области сохранится усиление ветра до 25 м/с, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Жителей области предупреждают, что сильный ветер может оказать дополнительную нагрузку на сооружения и постройки. Кроме того, он может привести к повалу деревьев, повреждению линий электропередач и затруднениям в работе автотранспорта.
При возникновении ЧС, аварий или происшествий рекомендуется сообщать по телефону МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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