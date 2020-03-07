В России хотят вместо лицензий и разрешений на оружие выдавать пластиковые карты
Сегодня, 13:53ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России вместо 15 лицензий и 19 разрешений на оружие хотят выдавать пластиковые карточки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу «Росгвардии» Виктора Золотова.
По его словам, данные, которые передают все участники оборота оружия, будут объединены в одну электронную систему. Так, электронную документацию будут передавать оружейные заводы, юридические лица и владельцы.
Планируется, что цифровая платформа будет внедрена в течение двух лет.
О том, что в России планируется пересмотреть регулирование оборота оружия стало известно 5 марта. По словам топ-менеджера одной из российских оружейных компаний, необходимо уменьшить количество проверок продавцов оружия. Также он говорил о необходимости созданий единой лицензии на приобретение всех видов оружия, вместо отдельных.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей