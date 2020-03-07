В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Трое зараженных находятся в Липецке и еще один в Санкт-Петербурге. Каждый из заболевших в последние две недели посещал Италию. На данный момент их разместили в инфекционных боксах.
По официальной статистике, количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 человек.
Первыми зараженными на территории страны были двое граждан Китая в конце января, семь граждан РФ, вернувшихся их Италии, а также один гражданин Италии, прибывший в Россию на обучение по обмену.
Кроме того, у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус. Однако их в официальную статистику не включили.
Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.
По данным на 7 марта, количество зараженных во всем мире составило более 101 тысячи человек, в том числе почти 3,5 тысячи летальных исходов. Почти 60 тысяч человек выздоровели. Также стало известно, что проведение чемпионата Европы по самбо в Екатеринбурге, который должен состояться 21–25 мая, находится под вопросом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова.