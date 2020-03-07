В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом

Трое зараженных находятся в Липецке и еще один в Санкт-Петербурге. Каждый из заболевших в последние две недели посещал Италию. На данный момент их разместили в инфекционных боксах.

По официальной статистике, количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 человек.

Первыми зараженными на территории страны были двое граждан Китая в конце января, семь граждан РФ, вернувшихся их Италии, а также один гражданин Италии, прибывший в Россию на обучение по обмену.

Кроме того, у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус. Однако их в официальную статистику не включили.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.