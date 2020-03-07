В Свердловской области упразднили деревню Антоновка

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Документ об упразднении деревни Антоновка размещен на официальном портале правовой информации. Его подписал Евгений Куйвашев.
Решение об упразднении деревни, расположенной в Таборинском районе вступит в силу через 10 дней — 16 марта 2020 года. Его приняло Законодательное собрание области.
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Границы Таборинского сельского поселения
Фото: скриншот решения об упразднении деревни Антоновка
На Урале планируется упразднить четыре населенных пункта, так как они не функционируют. Об этом стало известно в конце прошлого года. Так, кроме Антоновки упразднить планируется деревню Новую в Слободо-Туринском районе, а также поселки Плотина (Невьянск) и Подгорный (Полевской).
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