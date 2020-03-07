Жителей Свердловской области проинформируют о предлагаемых поправках в Конституцию РФ

Речь об этом шла 6 марта на встрече губернатора Евгения Куйвашева и члена рабочей группы по поправкам в Конституцию Татьяны Мерзляковой.

По словам Евгения Куйвашева, уже определены ответственные за структуру голосования и его продвижение. Он считает, что приоритетной задачей является донесение до жителей региона сути предлагаемых поправок, а также важности участия в голосовании.

Татьяна Мерзлякова данную установку реализует. Она не только информирует уральцев о корректировках Конституции, но и собрала ряд предложений от граждан.