Жительницы Сухого Лога попросили у Путина чистый воздух в подарок на 8 марта

Местные жительницы записали видеообращение к Президенту РФ. Они рассказывают, что Староцементный завод загрязняет воздух. От производства ежедневно выбрасывается ядовитая пыль. Такая ситуация наблюдается в течение пяти лет.

Жители города обращались в администрацию и прокуратуру с просьбой помочь им решить проблему. Более того, они писали письма в Госдуму и Росприроднадзор.