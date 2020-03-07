Жительницы Сухого Лога попросили у Путина чистый воздух в подарок на 8 марта
Сегодня, 20:18ОбществоФото: скриншот видеообращения жительниц Сухого Лога
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Жительницы Сухого Лога, расположенного под Екатеринбургом, попросили у Владимира Путина в подарок на 8 марта чистый воздух, сообщает «Комсомольская правда».
Местные жительницы записали видеообращение к Президенту РФ. Они рассказывают, что Староцементный завод загрязняет воздух. От производства ежедневно выбрасывается ядовитая пыль. Такая ситуация наблюдается в течение пяти лет.
Видеообращение жительниц Сухого ЛогаВидео
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Видео: общественное движение "Живой город"
Жители города обращались в администрацию и прокуратуру с просьбой помочь им решить проблему. Более того, они писали письма в Госдуму и Росприроднадзор.
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