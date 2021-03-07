Ещё одно повышение пенсионного возраста в РФ не планируется - Дмитрий Песков

Напомним, 25 февраля сообщалось, как Партия Пенсионеров призвала ликвидировать пенсионный фонд и отменить ЕГЭ. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что уровень социальной защиты и медицины в России не соответствует природному и человеческому достоянию страны. Он сказал о необходимости изменить мнение о том, что социальные расходы тормозят развитие экономики.