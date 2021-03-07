Ещё одно повышение пенсионного возраста в РФ не планируется - Дмитрий Песков

Ещё одно повышение пенсионного возраста в РФ не планируется - Дмитрий Песков

Сегодня, 15:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru

Дмитрий Песков опроверг информацию в СМИ об еще одном повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ошибочной информацию о повышении пенсионного возраста.

Данное утверждение ошибочно, передает «Интерфакс» слова Пескова.

Так пресс-секретарь ответил на заявление, которое сделал депутат КПРФ Валерий Рашкин изданию Ура.ру. Коммунистка сообщила, что группа из состава правительства провела анализ и выявила, что проведенной пенсионной реформы недостаточно для покрытия нехватки средств в ПФР и будет готовить законопроект о повышении пенсионного возраста.

Напомним, 25 февраля сообщалось, как Партия Пенсионеров призвала ликвидировать пенсионный фонд и отменить ЕГЭ. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что уровень социальной защиты и медицины в России не соответствует природному и человеческому достоянию страны. Он сказал о необходимости изменить мнение о том, что социальные расходы тормозят развитие экономики.

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