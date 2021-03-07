Областной суд встал на сторону обвиненного во взятке за борьбу с коррупцией уральца

Областной суд ограничил срок содержания под стражей Олега Морданова, которого обвинили во взятке за борьбу с коррупцией, и отправил дело на пересмотр в районный суд.

Ранее военный следователь Сергей Диденко в течение года отправлял Олега Морданова на психиатрические экспертизы. В причинах он указывал «жалобы на следствие и навязчивые идеи о фабрикации уголовного дела». На суде следователь вновь попросил оставить уральца под стражей. Он отметил, что на данный момент в СИЗО мужчина получает необходимое при болезни диетическое питание. Олег Морданов, который выступал по видеоконференцсвязи, раскритиковал его слова и сделал встречное заявление, заявив, что не получает диетическое питание. Никаких следственных действий со мной не проводилось, за исключением постоянных направлений на судебно-психиатрическую экспертизу. Эти экспертизы не имеют никакого отношения к уголовному делу, на основании них я был признан полностью вменяемым,цитирует слова мужчины издание Е1. Олег Морданов отметил, что длительным заключением следователь умышленно давит на него. В результате судья отменил решение Ленинского районного суда и в другом составе вернул его на новое рассмотрение. Предельный срок содержания под стражей был сокращен до 30 марта. Напомним, ранее Олег Морданов жаловался на бывшее начальство во все возможные инстанции. В конце 2019 года в отношении него возбудили уголовное дело и обвинили во взяточничестве. Якобы обвиняемый заставил рабочих выполнить неоплаченные работы по установке ворот гаража в своем доме. Ему вменяют, что угрозами не принять объект он принудил рабочих к труду. На Урале мужчина пожаловался на уголовное преследование за борьбу с коррупцией

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