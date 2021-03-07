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Пожар на Оби не несет последствий для природы

6 марта очевидцы сняли завораживающее зрелище, поверхность сибирской реки Обь горела. Первоначальная версия, что река горит из-за розлива нефтепродуктов, не подтвердилась.

Пожар на воде случился из-за утечки газа пропан-бутан из трубопровода компании «СибурТюменьГаз», проходящего по дну реки над местом пожара, пишет lenta.ru. В пожаре пострадал один человек. Им оказался рыбак, который получил легкие ожоги лица и рук. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Долечиваться любитель рыбной ловли будет амбулаторно, так как степень тяжести термического поражения кожи не предполагает госпитализации в стационаре.

В настоящее время происшествие устранено, и в ближайшее время газопровод будет введен в работу в штатном режиме специалистами «СибурТюменьГаза».

О случившейся аварии Светлана Радионова, глава Росприроднадзора ХМАО, незамедлительно сообщила губернатору региона Наталье Комаровой.

Только оперативные и четкие действия всех экстренных служб позволили быстро ликвидировать последствия утечки пропан-бутана. Пожарные расчеты быстро потушили пламя над очагом утечки газа.

Если бы не трагическая случайность, пострадавших от аварии можно было бы и вовсе избежать. От места утечки газа до ближайшего населенного пункта расстояние составляет 40 километров.

Ущерб для окружающей среды утечка и возгорание пропан-бутана так же нанести не могут, так как пропан-бутан является сжиженным углеводородным газом, обладающим довольно безобидными последствиями для окружающей среды. В том числе одним из его качеств является возможность легкой утилизации — газ быстро сгорает и не оставляет вредных следов в воде, почве или атмосфере. Именно эту картину наблюдали очевидцы, запечатлевшие огонь на поверхности реки. Также важно, что сжиженные углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсичным воздействием на организм людей и животных, а воспламеняемость является их единственным опасным свойством.

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