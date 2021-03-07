Пожар на Оби не несет последствий для природы

Ущерб для окружающей среды утечка и возгорание пропан-бутана так же нанести не могут, так как пропан-бутан является сжиженным углеводородным газом, обладающим довольно безобидными последствиями для окружающей среды. В том числе одним из его качеств является возможность легкой утилизации — газ быстро сгорает и не оставляет вредных следов в воде, почве или атмосфере. Именно эту картину наблюдали очевидцы, запечатлевшие огонь на поверхности реки. Также важно, что сжиженные углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсичным воздействием на организм людей и животных, а воспламеняемость является их единственным опасным свойством.