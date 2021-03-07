Свердловских властей попросили создать центр памяти репрессированных

Свердловских властей попросили создать центр памяти репрессированных

Сегодня, 19:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Свердловская ассоциация жертв политических репрессий обратилась с просьбой к областным властям создать Центр памяти репрессированных за счет бюджета. Об этом во время возложения венков к екатеринбургскому мемориалу заявил председатель ассоциации Виктор Черкасов.

Он рассказал, что в январе состоялась конференция, на которой было принято решение создать данный центр. Также была разработана его концепция. Однако финансировать проект попросили государство:

Мы попросили правительство о помощи в организации и поддержке этого центра, он должен быть бюджетным учреждением.

Мемориал жертв политических репрессий, по мнению Черкасова, является объектом международного значения, сообщает Е1.

Он должен иметь собственное юридическое лицо и целевое финансирование,подчеркнул он.

Сюжеты:
Екатеринбург
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