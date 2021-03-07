Свердловских властей попросили создать центр памяти репрессированных

Он рассказал, что в январе состоялась конференция, на которой было принято решение создать данный центр. Также была разработана его концепция. Однако финансировать проект попросили государство:
Мы попросили правительство о помощи в организации и поддержке этого центра, он должен быть бюджетным учреждением.
Мемориал жертв политических репрессий, по мнению Черкасова, является объектом международного значения, сообщает Е1.
Он должен иметь собственное юридическое лицо и целевое финансирование,подчеркнул он.