Холода до -27 градусов продержатся в Нижнем Тагиле до 12 марта

Холода до -27 градусов продержатся в Нижнем Тагиле до 12 марта
Холода до -27 градусов продержатся в Нижнем Тагиле до 12 марта
Сегодня, 22:01ОбществоФото: pixabay.com
Аномально холодная погода до -27 градусов ожидается в Нижнем Тагиле до субботы 12 марта. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Самая холодная ночь ожидается во вторник, 8 марта. Столбики термометров опустятся до -27 градусов. Днем ожидается -13 градусов. Ветер западный до трех метров в секунду.

В среду, 9 марта, ночью синоптики прогнозируют -25 градусов, днем — -16 градусов. Ветер сменится на северо-восточный до трех метров в секунду.

В четверг, 10 марта, ветер не изменит свое направление. Ночью будет -26 градусов, днем потеплеет до -15 градусов.

В пятницу, 11 марта, дневная температура воздуха составит -16 градусов, ночью столбики термометров снова опустятся до -25 градусов. Ветер сменится на южный, до пяти метров в секунду.

Во все дни с 8 по 11 марта будет солнечная погода без осадков.

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