Холода до -27 градусов продержатся в Нижнем Тагиле до 12 марта

Самая холодная ночь ожидается во вторник, 8 марта. Столбики термометров опустятся до -27 градусов. Днем ожидается -13 градусов. Ветер западный до трех метров в секунду.
В среду, 9 марта, ночью синоптики прогнозируют -25 градусов, днем — -16 градусов. Ветер сменится на северо-восточный до трех метров в секунду.
В четверг, 10 марта, ветер не изменит свое направление. Ночью будет -26 градусов, днем потеплеет до -15 градусов.
В пятницу, 11 марта, дневная температура воздуха составит -16 градусов, ночью столбики термометров снова опустятся до -25 градусов. Ветер сменится на южный, до пяти метров в секунду.
Во все дни с 8 по 11 марта будет солнечная погода без осадков.