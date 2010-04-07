Автовладельцев будут наказывать только за «кустарный» ксенон
7 апреля 2010, 17:31ОбществоArtem
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Такие разъяснения дают инспекторы ГИБДД в ответ на огромное количество вопросов, связанных с запретом этих фар.
К владельцам легального "ксенона" никаких претензий нет. Фары их машин сертифицированы для использования именно с газоразрядными источниками света, отмечается на официальном сайте ГИБДД. К ответственности будут привлекать водителей тех авто, у которых "ксеноновые" лампы установлены в фары, предназначенные для использования с лампами накаливания (в том числе галогенными). Именно их свет распределяется таким образом, что ослепляет других участников дорожного движения. Подробнее на вопросы автолюбителей ответят в ГИБДД г. Нижний Тагил по телефону 25-99-01
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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