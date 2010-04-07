Автовладельцев будут наказывать только за «кустарный» ксенон

К владельцам легального "ксенона" никаких претензий нет. Фары их машин сертифицированы для использования именно с газоразрядными источниками света, отмечается на официальном сайте ГИБДД. К ответственности будут привлекать водителей тех авто, у которых "ксеноновые" лампы установлены в фары, предназначенные для использования с лампами накаливания (в том числе галогенными). Именно их свет распределяется таким образом, что ослепляет других участников дорожного движения. Подробнее на вопросы автолюбителей ответят в ГИБДД г. Нижний Тагил по телефону 25-99-01