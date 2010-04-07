Энергетики НТЭС выявляют самовольные подключения

Хозяева семи домов села оказались в списке злостных неплательщиков за электроэнергию. Долг каждого из них составил около 2-х тысяч рублей. В результате электричество им отключили, сообщает пресс-служба МРСК Урала - Свредловэнерго. Так же в ходе рейда были выявлены незаконные подключения к электросетям. В одном случае это сделал житель села, ранее отключенный от электроснабжения за долги. В другом - хозяйка двух магазинов. Её павильон промтоваров был подключен к сетям без согласования с электросетевой организацией.