Энергетики НТЭС выявляют самовольные подключения
7 апреля 2010, 16:57ОбществоArtem
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Накануне энергетики и сотрудники милиции, провели проверку в селе Петрокаменское.
Хозяева семи домов села оказались в списке злостных неплательщиков за электроэнергию. Долг каждого из них составил около 2-х тысяч рублей. В результате электричество им отключили, сообщает пресс-служба МРСК Урала - Свредловэнерго. Так же в ходе рейда были выявлены незаконные подключения к электросетям. В одном случае это сделал житель села, ранее отключенный от электроснабжения за долги. В другом - хозяйка двух магазинов. Её павильон промтоваров был подключен к сетям без согласования с электросетевой организацией.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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