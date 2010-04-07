Импорт в объеме внешнеторгового оборота в зоне деятельности нижнетагильской таможни составляет всего

Ими было оформлено 1 тысяча 378 грузовых таможенных деклараций. Внешнеторговый оборот в марте составил 212 миллионов долларов США. На страны дальнего зарубежья пришлось 75% от общего объема товарооборота. Импорт составляет в объеме внешнеторгового оборота всего 12%. По данным нижнетагильской таможни, товарные группы, преобладающие в структуре экспорта и импорта остались прежними. Ведущее место во внешней торговле в регионе деятельности Нижнетагильской таможни в марте занимали США - 31.5% и Казахстан - 14.5%. Кстати, тагильские таможенники консультируют участников внешнеэкономической деятельности. Чтобы получить ответы на свои вопросы необходимо отправить письменный запрос или обратиться в правовой отдел таможни по адресу ул. Победы, 43а. Телефон для справок 49-58-40, адрес электронной почты: NTG-OY@NTG.URAL.CUSTOMS.RU