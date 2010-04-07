Маленькие тагильчане покорили Санкт-Петербург
7 апреля 2010, 16:25ОбществоArtem
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Накануне в городе на Неве прошел международный фестиваль детского творчества «Преображение – праздник весны».
Нижний Тагил на фестивале представлял детско-юношеский центр «Мир». 25 маленьких тагильчан от 4-х до 5-ти лет показали зрителям и членам жюри настоящее шоу, рассказала директор центра Елена Безпамятных. 1500 человек боролись за звание лучшего. В номинации «Танцевальный коллектив. Дети от 5-ти до 9-ти лет» тагильчане заняли первое место, а по итогам всего фестиваля почетное третье.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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