Маленькие тагильчане покорили Санкт-Петербург

Нижний Тагил на фестивале представлял детско-юношеский центр «Мир». 25 маленьких тагильчан от 4-х до 5-ти лет показали зрителям и членам жюри настоящее шоу, рассказала директор центра Елена Безпамятных. 1500 человек боролись за звание лучшего. В номинации «Танцевальный коллектив. Дети от 5-ти до 9-ти лет» тагильчане заняли первое место, а по итогам всего фестиваля почетное третье.