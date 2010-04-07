Модернизация танка Т-90 может быть закончена до конца года, рассказали в Минобороне

«Если будут покупатели, то лучше за рубеж продать, чем на металлолом пилить», — сказал он, передает РИА «Новости». Министр обороны Анатолий Сердюков собирается сократить число танков в армии с нынешних 40 тысяч до 2 тысяч, оставив в частях постоянной готовности только современные машины. По словам Поповкина, модернизация основного российского танка Т-90 может быть закончена до конца года. Сейчас делается комплекс работ по увеличению его боевой мощи, по оснащению приборами ночного видения. Ведутся работы, чтобы все снаряды вынести из кабины танка, — отметил Поповкин. Замминистра добавил, что совершенствуется и броня танка. Также сейчас создается перспективный российский танк Т-95, информация о котором большей частью засекречена. Ранее гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявлял, что танк может быть представлен на оружейном салоне в Нижнем Тагиле летом этого года, если военные дадут разрешение.