НТМК внедряет новую технологию производства стали

Она позволит сократить себестоимость продукции. По действующей технологии, для того чтобы добиться необходимых химических свойств металла, нужно в сталь добавлять дорогостоящий металлический марганец с минимальным содержанием вредных примесей. Металлурги предложили его частично заменять более дешевым марганецсодержащим ферросплавом, который по качеству не отличается от дорогостоящих аналогов. Как рассказал директор по производству НТМК Валерий Галченков, новую схему внедрили в сталеплавильном производстве комбината в конце февраля 2010 года. За месяц экономический эффект от предложения составил порядка 7,5 млн. рублей, отмечает департамент по связям со СМИ Евраза.