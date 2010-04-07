НТМК внедряет новую технологию производства стали
7 апреля 2010, 17:21ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Нижнетагильском металлургическом комбинате внедряется новая технология производства стали.
Она позволит сократить себестоимость продукции. По действующей технологии, для того чтобы добиться необходимых химических свойств металла, нужно в сталь добавлять дорогостоящий металлический марганец с минимальным содержанием вредных примесей. Металлурги предложили его частично заменять более дешевым марганецсодержащим ферросплавом, который по качеству не отличается от дорогостоящих аналогов. Как рассказал директор по производству НТМК Валерий Галченков, новую схему внедрили в сталеплавильном производстве комбината в конце февраля 2010 года. За месяц экономический эффект от предложения составил порядка 7,5 млн. рублей, отмечает департамент по связям со СМИ Евраза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей