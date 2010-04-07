Почетные граждане г. Нижний Тагил внесли свой вклад в возведение «Аллеи Героев»
7 апреля 2010, 17:13ОбществоArtem
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С почётными гражданами встретилась накануне глава города Валентина Исаева.
Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалита, они обсудили ситуацию, связанную со сбором средств на возведение памятника тагильчанам Героям Советского Союза и строительство «Аллеи Героев» на улице Победы. Прямо на месте участники встречи собрали около 30 тысяч рублей, чтобы внести свой вклад. Напомню, перечислить средства на строительство памятника и аллеи можно на специальный банковский счет городского Совета ветеранов. Его реквизиты указаны на сайте ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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