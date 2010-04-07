Почетные граждане г. Нижний Тагил внесли свой вклад в возведение «Аллеи Героев»

Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалита, они обсудили ситуацию, связанную со сбором средств на возведение памятника тагильчанам Героям Советского Союза и строительство «Аллеи Героев» на улице Победы. Прямо на месте участники встречи собрали около 30 тысяч рублей, чтобы внести свой вклад. Напомню, перечислить средства на строительство памятника и аллеи можно на специальный банковский счет городского Совета ветеранов. Его реквизиты указаны на сайте ntagil.org.