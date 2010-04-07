Пообщаться с главой города Нижний Тагил можно завтра
7 апреля 2010, 17:08ОбществоArtem
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8 апреля мэр г. Нижний Тагил Валентина Исаева проведет «прямую линию» с жителями города.
В течение часа, с 17.00 до 18.00, глава города будет отвечать на вопросы, волнующие тагильчан. Вопросы Валентине Исаевой можно задавать 8 апреля по телефону 47-10-70.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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