После письма гендиректора УВЗ о росте цен на сталь Владимир Путин решил изучить отраслевой рынок

Поводом могло послужить письмо гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко, который пожаловался вице-премьеру Игорю Сечину на рост цен на сталь. По данным «Ведомостей», Олег Сиенко недоволен УК «Евразхолдинг» (входит в Evraz Group), УК «Мечел-сталь» («Мечел»), Магнитогорским меткомбинатом (ММК) и «Северсталью». С начала года цены на их продукцию выросли, а на апрель поставщики предложили повысить цены еще. Заключать же долгосрочные контракты металлурги отказываются. Олег Сиенко опасается, что из-за роста цен затраты «Уралвагонзавода» вырастут в этом году на 1,3 миллиарда рублей. Переложить такую сумму на плечи потребителей — на Первую грузовую компанию, РЖД, «Востокнефтесервис» — предприятие не может. Тарифы на их услуги ограничены государством. Гендиректор УВЗ предлагает зафиксировать цены на металлопрокат на внутреннем рынке. А если металлурги откажутся, ввести 15%-ные временные экспортные пошлины на их продукцию и обнулить действующие импортные, отмечают «Ведомости».