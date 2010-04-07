Сегодня – всемирный день здоровья
7 апреля 2010, 16:07ОбществоArtem
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Он отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.
Всемирный день здоровья проводится для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. В этом году девизом выбраны слова «1000 городов — 1000 жизней. Во всем мире будут проводиться мероприятия, направленные на то, чтобы в городах были созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий на улицах, пишет сайт Календарь Праздников.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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