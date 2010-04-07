Сегодня – всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья проводится для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. В этом году девизом выбраны слова «1000 городов — 1000 жизней. Во всем мире будут проводиться мероприятия, направленные на то, чтобы в городах были созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий на улицах, пишет сайт Календарь Праздников.