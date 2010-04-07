Случаев коррупции в рядах чиновников г. Нижний Тагил не выявлено

Она следит за соответствием поведения муниципальных служащих, предъявляемым к нему требований. За время существования комиссии было направлено свыше 1200 запросов относительно возможных нарушений, связанных с исполнением муниципальными служащими своих обязанностей. Они касались неточностей при оформлении налоговых документов, наличия возможных судимостей, подлинности и правильности документов об образовании сотрудников мэрии. В результате за несоответствие были наказаны почти 30 чиновников. С одним расторгли трудовой договор, 9-ти вынесли предупреждение, 17 привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает информационно аналитическое управление муниципалитета