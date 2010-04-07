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Случаев коррупции в рядах чиновников г. Нижний Тагил не выявлено
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Случаев коррупции в рядах чиновников г. Нижний Тагил не выявлено

7 апреля 2010, 10:14ОбществоArtem
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