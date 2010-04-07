Стало известно расписание празднования Дня Победы в г. Нижний Тагил
7 апреля 2010, 17:17ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9-го мая с 8-ми утра на центральном кладбище будет выставлен почётный караул и состоится зажжение «Вечного огня».
Затем там пройдёт торжественный митинг. Парад в честь 65-летия Великой Победы начнётся в 10 часов. В нём примут участие ветераны, военнослужащие ВДВ и пограничных войск, отряд милиции особого назначения, полк патрульно-постовой службы и курсанты кадетских школ. В параде будет также задействована военная техника, какая именно – станет известно после проходящего сейчас согласования с Оренбургской ракетной дивизией, пояснил начальник управления по взаимодействию с административными органами Валерий Миненко. Завершится всё праздничным фейерверком в 23 часа на набережной Тагильского пруда. Репетиция парада пройдёт 6 мая. В этом году она продлится с 19 до 20 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей